Москва, 19 марта, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Россия и Украина в ходе очередного обмена военнопленными передали друг другу по 175 человек. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Всех бойцов по возвращении в РФ направят для лечения и реабилитации в медицинские учреждения Минобороны. Российская сторона также в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

Министерство уточнило, что посредником при обмене пленными выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил, что между Россией и Украиной готовится обмен пленным по схеме 175 на 175. Также он сообщил о планах передать Киеву тяжелораненых военнослужащих ВСУ.

5 февраля Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 150 на 150. Российские военнослужащие также вернулись на родину через территорию Белоруссии при посредничестве ОАЭ. До этого обмен пленными состоялся 15 января, Москва и Киев передали друг другу по 25 военнослужащих.