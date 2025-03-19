Вашингтон, 19 марта, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц на встрече с журналистами в Белом доме 19 марта заявил, что пообщался по телефону с коллегой из России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Челночная дипломатия сложна, трудна, однако мы на всех уровнях двигаемся туда и обратно, добиваясь от обеих сторон прекращения огня и окончания этой войны», — заявил Уолтц.

По словам американского чиновника, он не обсуждал с российским коллегой вопросы, касающиеся иностранной помощи Киеву. Он добавил, что в скором времени собирается провести телефонные переговоры с должностным лицом на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудив ряд важных для Москвы и Вашингтона вопросов. Лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений. При этом отмечалась особая ответственность Москвы и Вашингтона за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

Среди важных вопросов, затронутых Путиным и Трампом, была тема урегулирования конфликта на Украине. Президент России подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию. По итогам обсуждения украинского вопроса лидеры России и США договорились продолжать усилия по достижению урегулирования в двустороннем режиме. С этой целью Россия и США создают экспертные группы.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф 18 марта заявил, что 23 марта в городе Джидде в Саудовской Аравии пройдет очередной раунд российско-американский переговоров по теме Украины. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ближайшие два дня вопрос готовящейся встречи будет окончательно согласован.

Месяц назад, 18 февраля, в Эр-Рияде Россия и США провели переговоры высокого уровня, касающиеся украинского урегулирования и восстановления двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. С российской стороны во встрече участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.