Москва, 19 марта, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Легковой автомобиль Lexus 19 марта на высокой скорости снес пешехода, решившего перебежать дорогу в неположенном месте у Щелковского автовокзала в Москве.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На кадрах видеорегистратора видно, как пассажир автомобиля Renault выходит на проезжую часть, чтобы перебежать дорогу. В этот момент его сбивает Lexus, двигавшийся по выделенной полосе для общественного транспорта.

После удара мужчина пролетел несколько метров вперед. По данным Telegram-канала SHOT, 35-летний пострадавший остался жив, у него сломаны рука и нога.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 15 марта около остановки на Кожевнической улице в центре Москвы произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из которых отбросило в сторону пешеходов. В результате произошедшего пострадали шесть человек, двое из которых дети. Сбивший пешеходов водитель BMW был пьян.

В январе 2024 года на юго-востоке Москвы легковой автомобиль въехал в столб и сбил человека на остановке. Авария произошла на Перовском шоссе в районе дома № 10.