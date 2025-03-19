Киев, 19 марта, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что согласен с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном прекращении ударов России и Украины по инфраструктуре друг друга, однако тут же начал выдвигать свои условия.

Global Look Press/ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«Заверений и просто слов [президента России Владимира] Путина о том, что он дает приказ не бить по энергетике, недостаточно… Очень хочется, чтобы действительно был контроль… Главным субъектом этого контроля должны быть США», — заявил он в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

По утверждению Зеленского, в случае достижения такой договоренности киевский режим намерен составить список якобы гражданских, энергетических и инфраструктурных объектов, которые он намерен передать союзникам.

Также лидер киевского режима заявил, что украинские формирования якобы не будут бить по объектам энергетической инфраструктуры в РФ, если этого не станут делать российские военные.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта Путин и Трамп подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер в ходе телефонного разговора подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию, однако подчеркнул, что надо обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта на Украине и законные интересы РФ в сфере безопасности.

Глава государства также поддержал предложение президента США о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин дал российским военным соответствующее распоряжение.

Министерство обороны РФ 19 марта сообщило об атаке украинских дронов на объект российской энергетической инфраструктуры после достижения лидерами России и США договоренности о прекращении таких ударов. При этом в оборонном ведомстве уточнили, что российские силы противовоздушной обороны после приказа Путина обезвредили семь российских дронов, следовавших в сторону Украины.

Позднее в этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что отсутствие договороспособности у киевского режима налицо. В свою очередь, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не верить киевскому режиму в вопросе прекращения ударов.