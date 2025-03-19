Москва, 19 марта, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Российские военные завершают разгром украинских формирований в Курской области. Об этом 19 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — отметил он.

Путин заявил, что военным прокурорам необходимо выявлять и тщательно расследовать все злодеяния украинских военных на освобожденных территориях в Судже и других населенных пунктах.

Глава государства напомнил, что, согласно закону, все военнослужащие украинской армии и иностранные наемники, находившиеся на российской территории и совершившие преступления против мирных людей, квалифицируются как террористы.

Президент указал, что личности всех украинских преступников и карателей, отдававших соответствующие приказы и издевавшихся над гражданами в Курской области, должны быть установлены, чтобы им было назначено справедливое наказание.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Путин провёл совещание на одном из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Он поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника в курском приграничье, полностью освободить регион и подумать о создании зоны безопасности на территории Сумской области.

13 марта российские военные освободили город Суджу, а затем — населенные пункты Меловой и Подол. 15 марта также были освобождены Рубанщина и Заолешенка, которые расположены в непосредственной близости от Суджи.

Российские суды неоднократно устанавливали факты преступлений украинских военных в Курской области. 18 марта боевика ВСУ приговорили к 16 годам лишения свободы. Он вместе с сослуживцами минировал дороги, запугивал мирных граждан, а также препятствовал их эвакуации.

14 марта суд приговорил четверых украинских военных к лишению свободы на сроки до 16 лет. Они участвовали в блокировании Суджи Курской области, обстреливали российских военнослужащих и мирных граждан.