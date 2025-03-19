Екатеринбург, 19 марта, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Похороны обладателя Кубка Гагарина, хоккеиста Федора Малыхина пройдут 21 марта в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Telegram-канале команды «Автомобилист».

Олег Бухарев/ТАСС

Прощание с игроком проведут в Доме прощания «Вознесение», после отпевания спортсмена похоронят на Широкореченском кладбище.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта КХЛ сообщила о смерти 34-летнего хоккеиста. По информации СМИ, он скончался по естественной причине — от остановки сердца. В лиге он играл за команды «Автомобилист», «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард» на позиции центрального форварда. В «Авангарде» спортсмен был капитаном команды. На счету Малыхина 548 матчей турнира. Он завоевал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса» в сезоне 2017/2018.

На матче екатеринбургского «Автомобилиста» с «Салаватом Юлаевым» из Уфы 18 марта в память о хоккеисте была объявлена минута молчания. КХЛ выразила соболезнования родным и близким спортсмена.