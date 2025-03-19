Санкт-Петербург, 19 марта, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Ключевой смысл состоявшихся телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом заключается в продолжении диалога глав государств после шквала вранья и фейков о Российской Федерации в период правления бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом в среду, 19 марта, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/Pete Marovich/Pete Marovich — Pool via CNP

Накануне, 18 марта, Путин провёл телефонные переговоры с Трампом. В рамках этого разговора лидеры двух стран подробно обсудили ситуацию на Украине. Президент России подтвердил принципиальную приверженность российской стороны мирному урегулированию. Уточнялось, что Москва и Вашингтон создадут экспертные группы по украинскому вопросу. Американский лидер, в свою очередь, положительно оценил переговоры с Путиным, назвав телефонный разговор «хорошим и продуктивным».

«Я бы не переводил значение этих переговоров только в ситуацию на Украине. Понятно, что это самое острое и актуальное сейчас, но смысл-то в другом. Смысл в продолжении диалога двух президентов. Три года объявлялось, что Россия — изгой мирового сообщества, что с Россией не о чем разговаривать. Что на президента Путина выдан ордер Международного уголовного суда. И вот в этой ситуации президент Соединенных Штатов Америки ведет диалог с президентом Российской Федерации»,— сообщил политолог.

То есть тот шквал вранья и фейков о полной изоляции нашей страны, который длился три года, оказался пустым блефом, заявил специалист. Он объяснил, что разговор идет между руководителями двух крупнейших держав, а все остальные пытаются хоть как-то заполучить себе место за столом этих переговоров, не получая желаемого результата.

«Представители Великобритании, Франции, Германии об этом говорят. Европейский союз требует своего места за столом переговоров. Так, откровенно говоря, Китай бурчит немножко в стороне, почему он не там. То есть Россия, как страна, с которой надо считаться, показывает, что без учета наших позиций в современном мире невозможно выстроить нормальную систему отношений между государствами», — рассказал Светов.

Эксперт сообщил, что Россия и США ведут диалог по ключевым вопросам современной международной обстановки, в чём и заключается главный успех. Вопросы, которые касаются урегулирования украинского кризиса, — это уже детали прошедшего телефонного звонка, лишь часть из которых стала доступна широкой общественности, считает политолог.

«Теперь мы читаем коммюнике телефонных переговоров. Там что-нибудь есть про перемирие на 30 дней? Ни звука. Потому что наше первое заявление, которое сделал Путин по поводу этого предложения, — да, мы согласны на перемирие, но должны быть устранены первопричины конфликта, и есть нюансы. Вот сейчас был разговор с Трампом, и, видимо, эти нюансы были приняты во внимание президентом Соединенных Штатов»,— поделился своим мнением собеседник агентства.

Россия продемонстрировала готовность согласиться с теми предложениями, которые устраивают государство, а те, которые не устраивают, предложила обсуждать, рассказал Светов. Он добавил, что Москва в этом смысле не пытается как-то конфликтовать, предъявлять претензии, а наоборот, всячески выступает за продолжение конструктивного диалога.

«Обратим внимание на такую деталь. Можно взять любой документ предыдущих встреч с американскими президентами. Даже встреча с Байденом. Что там в коммюнике было обычно написано? То, что представители администрации Соединенных Штатов потребовали от России исправить это, не вести себя так, и прочее, и прочее. Теперь же этого ничего нет. Это равноправный диалог. Вот я бы в этом видел основной смысл. А что касается конкретных деталей, то время покажет, что и к чему приведет», — подытожил политолог.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 марта уточнил, что Россия и США продолжают согласовывать дату следующих переговоров, а также состав участников. Эта работа продолжится до 20 марта.

18 марта в рамках состоявшихся телефонных переговоров Путин поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский президент сразу приказал командованию ВС РФ отменить соответствующие атаки.

При этом в ночь на 19 марта Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали энергетический объект в станице Кавказской в Краснодарском крае. Это привело к разгерметизации резервуара с нефтью и возгоранию на площади 1,7 тыс. кв. м. Минобороны РФ назвало атаку попыткой сорвать мирные инициативы США.