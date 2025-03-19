Вашингтон, 19 марта, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, вероятно произойдет в Саудовской Аравии. Об этом 19 марта заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Алексей Никольский/ТАСС

«Я не могу говорить за них, но я уверен, что это, вероятно, произойдет», — процитировало его агентство Bloomberg.

Он отметил, что полное прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто «через пару недель».

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта состоялся телефонный разговор Путина с Трампом. Российский лидер в ходе телефонного разговора с главой США также поддержал предложение американской стороны о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин сразу отдал соответствующее распоряжение.

Он также заявил, что для недопущения эскалации конфликта на Украине, а также для возможности разрешить его дипломатическим путем необходимо полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму. Президент назвал это ключевым условием.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 марта уточнил, что Россия и США продолжают согласовывать дату следующих переговоров, а также состав участников. Эта работа продолжится до 20 марта.

Уиткофф, в свою очередь, сообщил, что Россия и США проведут следующие переговоры 23 марта в саудовской Джидде, где проработают детали перемирия на Украине. Российско-американские контакты приносят положительные результаты, добавил спецпосланник.