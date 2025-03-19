Вашингтон, 19 марта, 2025, 16:28 — ИА Регнум. США и Россия для нормализации отношений должны иметь возможность вести переговоры. Об этом 19 марта заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

WILL OLIVER/ЕРА/ТАСС Стивен Уиткофф

Он отметил, что, пока президентом США был Джо Байден, никакого диалога с Москвой не было.

«Нормализация — это о том, чтобы вести настоящие переговоры. Президент Байден, как сказал президент [России Владимир] Путин, не разговаривал с ним три с половиной года. Это ошибочный путь ведения политики», — заявил Уиткофф в эфире телеканала Bloomberg TV.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп после инаугурации заявил о желании как можно скорее провести переговоры с Путиным. Президент России отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, напомнив, что контакты прекратились по инициативе администрации Байдена.

Путин и Трамп 12 марта в ходе телефонных переговоров обсудили тему восстановления двусторонних отношений, а также вопрос урегулирования конфликта на Украине. Второй разговор состоялся 18 марта.

По итогам беседы, продолжавшейся порядка двух часов, Трамп заявил, что продуктивно пообщался с российским лидером.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 марта отметил, что, по его мнению, между Путиным и Трампом сложились отношения доверия и взаимопонимания. Лидеры двух стран намерены поэтапно идти по пути нормализации двусторонних отношений, считает представитель Кремля.