Москва, 19 марта, 2025, 16:28 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачева не будет присутствовать на прощании с народным артистом России Бедросом Киркоровым. Об этом 19 марта заявила ее представитель Елена Чупракова.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Певица Алла Пугачева

«Не приедет», — процитировал ее ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, певец Филипп Киркоров сообщил о смерти отца 18 марта. Медики зафиксировали ее в 15:57. Народный артист скончался дома в окружении близких. Причиной смерти старшего Киркорова назвали остановку сердца. Он умер на 93-м году жизни дома, в кругу семьи. Сам Филипп отметил, что после смерти отца перестал быть ребенком.

Представительница Киркорова-младшего Екатерина Успенская сообщила, что церемония прощания с народным артистом России пройдет 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве, где его и похоронят в тот же день.