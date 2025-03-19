Вашингтон, 19 марта, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Ослабление антироссийских санкций не обсуждалось в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но после прекращение огня на Украине к этому придут. Об этом 19 марта заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

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«Мы придем к прекращению огня. Я думаю, после этого всё остальное станет деталями — ослабление санкций и все другие вещи, которые последуют за полноценной договоренностью о мире», — заявил он в эфире Bloomberg TV.

По словам Уиткоффа, тема санкций — это тот вопрос, к решению которого предстоит подойти.

На вопрос, допускает ли он возможность возобновления прокачки газа по российским трубопроводам, в частности «Северному потоку», Уиткофф ответил утвердительно.

«Я точно могу увидеть такой мир… Сейчас российская нефть продается дешево Китаю, я не думаю, что это на пользу», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию с учетом необходимости устранения первопричин конфликта и соблюдения законных интересов России в сфере безопасности.

Глава Белого дома позднее заявил, что США могут наладить экономическое взаимодействие с Россией после окончания украинского конфликта. По его словам, у России имеются ценные ресурсы, представляющие интерес для США. При этом он указал на территориальные особенности России и отметил масштаб природных богатств страны.

Глава минфина США Скотт Бессент вечером 18 марта заявил, что Трамп поручил его ведомству переосмыслить режим американских санкций. По его словам, многие ограничения приводят к тому, что люди и государства отказываются использовать доллар в качестве резервной валюты.