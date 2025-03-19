Вашингтон, 19 марта, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, американский журналист Такер Карлсон, сын главы Белого дома Дональд Трамп — младший и его зять Джаред Кушнер принимали участие в тайных переговорах с оппонентами главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине. Об этом сообщила газета Politico.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«В тайных переговорах участвовали сын Трампа Дональд-младший, его зять Джаред Кушнер <…> ведущий Такер Карлсон и Уиткофф», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, власти США уверены, что Зеленский проиграет в случае проведения президентских выборов на Украине. Он также напомнил, что из всех названных лиц только у Уиткоффа имеется официальная должность.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта украинское издание «Страна. ua» написало о негласных переговорах представителей Трампа с оппонентами главы киевского режима. Отмечалось, что таким образом Вашингтон намерен надавить на Зеленского, заставив его согласиться на прекращение огня. Кроме того, США хотят понять, на кого можно будет сделать ставку после завершения конфликта.

Позднее в этот же день экс-президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко подтвердили свои контакты с администрацией президента США. Они пояснили, что публично и прозрачно работают с Вашингтоном для сохранения двухпартийной поддержки Украины.

Газета The New York Times 5 марта написала, что ряд должностных лиц американской администрации хотят, чтобы Зеленский убрал из своего окружения препятствующих переговорам с Россией чиновников. По утверждению автора статьи, Вашингтон в последнее время наращивает давление на киевский режим, однако не делает этого в отношении Москвы.