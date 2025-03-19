Краснодар, 19 марта, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Площадь пожара на нефтебазе у станицы Кавказской в Краснодарском крае, вспыхнувшего после падения обломков украинских дронов, выросла до 3750 кв. м. Об этом 19 марта сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

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Уточняется, что огонь охватил резервуар, из которого ранее произошла утечка нефтепродуктов. Сейчас тушат три объекта на территории базы: резервуар, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара.

Возгорание устраняют 276 человек с привлечением 105 единиц техники, в том числе двух пожарных поездов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 марта на нефтебазе возле станицы Кавказской после падения обломков украинского беспилотника начался пожар. Произошла разгерметизация одного резервуара из-за падения дрона.

При этом вечером 18 марта президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. И российский лидер поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Он сразу дал команду военным прекратить удары по энергетическим объектам Украины. Позже, 19 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия, сбив свои БПЛА, нацеленные на энергоинфраструктуру Украины, показала, что соблюдает договоренности.

Украина же ночью 19 марта совершила очередную атаку на территорию России, в том числе на объекты энергетической инфраструктуры, среди которых оказалась и нефтебаза в Краснодарском крае. Средства ПВО ВС РФ обезвредили 57 украинских беспилотников. Действия украинской стороны в Минобороны назвали срывом мирных инициатив Трампа.

При этом после указа Путина о временном прекращении ударов по украинским объектам силы противовоздушной обороны РФ обезвредили семь российских дронов, следовавших в сторону Украины. Шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем ВКС России.