Москва, 19 марта, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Комик Артемий Останин, обвиняемый в разжигании ненависти к участникам спецоперации, не признал вину. Об этом 19 марта сообщила его адвокат Вероника Полякова.

Суды общей юрисдикции города Москвы Артемий Останин

«Вину Останин не признает, подробнее по сути обвинений выскажется позднее. Пока он показания не давал», — процитировал ее ТАСС.

Защита комика намерена обжаловать решение суда об аресте.

Как передавало ИА Регнум, ранее в соцсетях появилось выступление Останина, в котором он высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника спецоперации. СК РФ 18 марта возбудил в отношении комика уголовное дело о разжигании ненависти.

Позднее в тот же день мужчину задержали при попытке покинуть территорию России и доставили в Москву. Белорусские силовики при задержании вручили ему мясорубку в качестве отсылки к издевательской шутке комика про бойцов СВО. Стендапер в ходе допроса извинился за оскорбительные слова в адрес участника СВО. Останин также заявил, что у него якобы не было цели оскорбить кого-то или задеть чьи-то чувства.

19 марта московский суд арестовал Останина на один месяц и 27 суток. При этом прокуратура выступила против заключения комика под стражу. По словам представителя ведомства, избранная мера избыточная и неоправданно жесткая. Сам комик просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест.