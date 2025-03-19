Комик Останин не признал вину в разжигании ненависти к участникам СВО
Москва, 19 марта, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Комик Артемий Останин, обвиняемый в разжигании ненависти к участникам спецоперации, не признал вину. Об этом 19 марта сообщила его адвокат Вероника Полякова.
«Вину Останин не признает, подробнее по сути обвинений выскажется позднее. Пока он показания не давал», — процитировал ее ТАСС.
Защита комика намерена обжаловать решение суда об аресте.
Как передавало ИА Регнум, ранее в соцсетях появилось выступление Останина, в котором он высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника спецоперации. СК РФ 18 марта возбудил в отношении комика уголовное дело о разжигании ненависти.
Позднее в тот же день мужчину задержали при попытке покинуть территорию России и доставили в Москву. Белорусские силовики при задержании вручили ему мясорубку в качестве отсылки к издевательской шутке комика про бойцов СВО. Стендапер в ходе допроса извинился за оскорбительные слова в адрес участника СВО. Останин также заявил, что у него якобы не было цели оскорбить кого-то или задеть чьи-то чувства.
19 марта московский суд арестовал Останина на один месяц и 27 суток. При этом прокуратура выступила против заключения комика под стражу. По словам представителя ведомства, избранная мера избыточная и неоправданно жесткая. Сам комик просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест.