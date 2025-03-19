Берлин, 19 марта, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Министерство финансов Германии запросило у комитета по бюджету одобрение дополнительной военной помощи Украине в размере 3 млрд евро. Об этом 19 марта написало агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Forsvaret. no/Norwegian Armed Forces

«Согласно проекту документа ведомства, министр финансов Йорг Кукис проинформировал бюджетный комитет бундестага об этом шаге», — сказано в материале.

Также в статье уточняется, что на период с 2026 по 2029 год Кукис планирует выделить 8,252 млрд евро на военную помощь Украине, в результате чего общая сумма составит более 11 млрд евро. По данным агентства, такой шаг считается прорывом после отказа канцлера ФРГ Олафа Шольца выделять Киеву дополнительную помощь.

Ожидается, что комитет по бюджету утвердит документ 21 марта при условии, что верхняя палата бундестага проведет конституционную реформу.

Вечером 18 марта в ходе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию. Путин поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Глава государства отдал российским военным соответствующий приказ. Обсуждая вопрос перемирия, российский лидер подчеркнул необходимость остановить принудительную мобилизацию на Украине. Он назвал ключевым условием для приостановки огня полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву, а также обмен разведданными. Это произошло после стычки между Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Украинский политик начал вести себя агрессивно, в результате чего его выставили из Белого дома.

4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о приостановке помощи Украине может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу. Он отметил, что США были главным поставщиком вооружения и остановка этих поставок станет лучшим вкладом в урегулирование кризиса.

При этом европейские страны продолжают военную помощь украинской стороне. Так, 17 марта Совет Евросоюза утвердил выплату Киеву очередного транша макрофинансовой помощи на 3,5 млрд евро. С учетом третьего транша суммарно за счет фонда киевский режим получит порядка 20 млрд евро. О возобновлении помощи Украине в этот день заявил и командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.