Киев, 19 марта, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения по трем уголовным статьям российскому телеведущему, гендиректору телеканала «Спас» Борису Корчевникову.

Pavel Kashaev/Global Look Press Борис Корчевников

В Telegram-канале ведомства уточняется, что Корчевникова обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, оправдании действий России и прославлении российских военных, а также в незаконном пересечении границы.

В СБУ заявили о принятии «комплексных мер» для привлечения телеведущего к ответственности, так как он находится в России. Также украинское ведомство подробно расписало профессиональную деятельность Корчевникова, включая исполнение роли в сериале «Кадеты».

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта СБУ предъявила обвинения российскому актеру Ивану Охлобыстину за поддержку армии России и специальной военной операции. Кроме того, украинское ведомство заочно обвинило в этом же российского певца Григория Лепса.

Ранее, в декабре 2024 года, суд на Украине заочно приговорил председателя Государственной думы России Вячеслава Володина к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность страны.