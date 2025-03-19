Москва, 19 марта, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов в 2024 году вырос в два раза (116%), а их посещаемость — в полтора (58%). Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota на основе обезличенных данных абонентов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как отмечают авторы исследования, психологическими сервисами чаще пользуются женщины, они составляют 64% аудитории и обеспечивают 65% интернет-трафика этих ресурсов. Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 25–35 лет, за ними следуют абоненты от 36 до 45 лет и далее — группа 46–55 лет. Меньше всего пользователей таких приложений среди зумеров. Абоненты 14–20 лет составляют лишь 3% аудитории, однако их внимание к онлайн-психотерапии растет.

Интернет-площадки, посвященные психологическому здоровью, впервые появились в США в середине 2010-х. В 2020 году пандемия простимулировала рост этого рынка. По данным Yota, сегодня самым востребованным сервисом онлайн-психотерапии в России является «Ясно» — за год его аудитория выросла в два раза. Также в топе приложений по числу пользователей Alter, Zigmund Online, YouTalk — площадки, помогающие подобрать психотерапевтов. Замыкает пятерку лидеров SelfSchool, платформа для налаживания «диалога поколений» между детьми и взрослыми.

В среднем россияне в 2024 году проводили на платформах онлайн-психотерапии 37 минут в месяц. Больше всего времени на психотерапию тратили пользователи из Магадана, Петропавловска-Камчатского и Горно-Алтайска.