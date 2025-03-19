Москва, 19 марта, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Образовательная платформа «Учи. ру» запустит программу для подготовки детей к школе. Об этом 19 марта заявила пресс-служба VK.

Скриншот сайта uchi.ru

Отмечается, что в проект по дошкольному образованию для детей 4-7 лет войдет бесплатное пятиминутное тестирование, после которого родителям представят индивидуальную программу с курсами для всестороннего развития.

«Цель нового продукта — создать основу для всестороннего развития ребенка и подготовить его к школьному обучению, учитывая индивидуальные особенности и формируя уверенность в собственных силах», — говорится в пресс-релизе компании.

В тестировании будут учитываться такие аспекты, как психологическая готовность, творческое развитие и базовые знания. Подобная оценка, по данным компании, сможет отследить уровень внимательности, концентрации, способность воспринимать информацию, следовать инструкциям и взаимодействовать с окружающими. Затем будут разобраны склонность к самовыражению, а также знания математики, русского языка и окружающего мира.

По окончании теста родителям направят отчет с результатами и рекомендациями по развитию навыков, а также программу занятий для подготовки к школе. В эту программу войдут более 20 курсов — от основ финансовой грамотности и программирования до базовых знаний о здоровье.

«Задания представлены в игровом формате, что помогает ребенку легко осваивать новые темы, сохранять интерес и избегать перегрузки информации и стресса», — уточнили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, 20 января платформа «Учи. ру» начала прием заявок на IT-хакатон «Будущее в коде» для учеников 5–8 классов, который будет проходить до 25 мая 2025 года. Отмечалось, что участие в мероприятии позволит школьникам глубже понять работу информационных технологий, раскрыть свой потенциал и получить опыт проектной деятельности.

30 сентября 2024 года цифровой образовательный контент «Учи. ру» по русскому языку, математике, окружающему миру, алгебре, геометрии вошел в перечень электронных образовательных ресурсов Минпросвещения РФ. В ведомстве подтвердили, что программы соответствуют государственным стандартам качества и могут использоваться в рамках основной школьной программы.