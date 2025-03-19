Париж, 19 марта, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к 2035 году страна развернет гиперзвуковые ракеты для сдерживания России. Об этом 18 марта сообщила газета Le Figaro.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Президент Франции Эммунаэль Макрон

Французский лидер посетил авиабазу Люксей-Сен-Совер. Обращаясь к военным, он объявил о возрождении одной из ключевых военных площадок страны.

«В 2035 году она (Люксей-Сен-Совер. — Прим. ред.) будет первой базой с новым поколением [истребителей] Rafale, оснащенных гиперзвуковыми ракетами», — заявил Макрон.

На базе будут размещены две эскадрильи Rafale: седьмая будет создана в 2032 году и восьмая — еще через год. Речь идет о многоцелевых истребителях Rafale F5 пятого поколения, которые оснастят гиперзвуковыми ракетами ASN4G класса «воздух — земля», способными нести ядерные заряды, отметил Макрон.

Он подчеркнул, что применение ракет ASN4G ляжет в основу французской доктрины ядерного сдерживания. Макрон назвал создание гиперзвукового оружия ответом Парижа «на вызовы безопасности».

Также Макрон заявил, что власти намерены вложить в модернизацию Люксей-Сен-Совера €1,5 млрд. В 2035 года персонал военного объекта будет увеличен до 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, Франция к 2035 году разместит на границе с Германией истребители Rafale, способные нести боеприпасы с ядерными боеголовками, объявил 18 марта Макрон. За две недели до этого французский лидер назвал Россию угрозой для стран Европы и призвал союзников начать обсуждать защиту европейской территории с помощью французского ядерного оружия.

Российское руководство не раз заявляло, что Россия никому не угрожает. Президент РФ Владимир Путин неоднокрано указывал на то, что, обвиняя Москву в агрессии, западные элиты пытаются оправдать увеличение военных расходов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Макрона про ядерное оружие проявлением агрессии.