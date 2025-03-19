Кишинёв, 19 марта, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Молдавии проверяют сообщение о минировании посольства России в Кишинёве. Об этом 19 марта сообщила глава службы коммуникации и протокола генерального инспектората полиции Диана Фетко.

Вадим Денисов/ТАСС Посольство РФ в Кишинёве

«Неизвестный позвонил в службу 112 и сообщил, что на территории посольства Российской Федерации в Кишинёве находится взрывоопасный объект», — рассказала она журналистам.

По словам Фетко, полиция оцепила территорию вокруг диппредставительства, на место выехали саперы. Силовые структуры действуют в соответствии с протоколом и устанавливают личность автора сообщения.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля двое граждан Франции устроили взрыв в генконсульстве РФ в Марселе. Их задержали, злоумышленники признали вину. Российское диппредставительство заявило, что атака стала следствием русофобской политики, которую проводит французское руководство.

В феврале московским силовикам сообщили о бомбе, якобы заложенной на Павелецком вокзале. Силовики проверили помещения вокзала на предмет опасных предметов, эвакуация не проводилась.