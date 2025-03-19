Салехард, 19 марта, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Ямало-Ненецкий автономный округ построит круглогодичный детский оздоровительный лагерь в Крыму. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов. По его словам, оздоровительный отдых на Черном море становится все более востребованным среди ямальцев.

Департамент молодежной политики ЯНАО

«Продолжится программа полезных путешествий для школьников по региону и ключевым городам страны. Юные ямальцы ездят по бесплатным путевкам в детские лагеря. Для увеличения количества путевок было принято решение о строительстве круглогодичного детского лагеря в Крыму. Назовем его «Ямалия». Это будет особенное место для наших детей», — сказал глава автономного округа.

Новый лагерь позволит увеличить количество оздоровительных смен. Его площадь составит порядка 10 гектаров, и он сможет разместить 500 человек. Концепция учреждения разрабатывается в единой экосистеме с арт-кластером «Таврида», где возведут лагерь. Она будет сочетать возможности для отдыха, образования и творчества. Учитывая возраст детей и их интересы, дизайн планируется сделать ярким и насыщенным, с художественными элементами.

На территории построят жилые корпуса, культурно-образовательный центр, медицинский блок и спортивные комплексы, включая крытые залы и бассейны. Также там появится творческий квартал с мастерскими по театру, дизайну, хореографии, аудио, медиа и прикладному творчеству. На открытой площади разместятся летний кинотеатр, пляж и благоустроенные зоны для отдыха.

В организации смен примет участие Содружество вожатых Ямала. В 2024 году в Краснодарском крае команда успешно провела семь летних смен для 2400 детей в «Юбилейном» и «Элладе». Кроме того, во время школьных каникул минувшей весной и осенью вожатые Ямала организовали смены в лагере «Остров Мадагаскар», каждая из которых приняла по 500 детей. В общей сложности за год на сменах Содружества вожатых Ямала побывали 3500 детей из региона. Всего в 2024 году поездки были организованы для более чем девяти тысяч детей. Продолжается практика билингвальных смен с изучением английского языка, а также увеличен охват воспитанников школ-интернатов, семьи которых ведут традиционный образ жизни.