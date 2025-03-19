Ямал возведет детский оздоровительный лагерь в Крыму
Салехард, 19 марта, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Ямало-Ненецкий автономный округ построит круглогодичный детский оздоровительный лагерь в Крыму. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов. По его словам, оздоровительный отдых на Черном море становится все более востребованным среди ямальцев.
«Продолжится программа полезных путешествий для школьников по региону и ключевым городам страны. Юные ямальцы ездят по бесплатным путевкам в детские лагеря. Для увеличения количества путевок было принято решение о строительстве круглогодичного детского лагеря в Крыму. Назовем его «Ямалия». Это будет особенное место для наших детей», — сказал глава автономного округа.
Новый лагерь позволит увеличить количество оздоровительных смен. Его площадь составит порядка 10 гектаров, и он сможет разместить 500 человек. Концепция учреждения разрабатывается в единой экосистеме с арт-кластером «Таврида», где возведут лагерь. Она будет сочетать возможности для отдыха, образования и творчества. Учитывая возраст детей и их интересы, дизайн планируется сделать ярким и насыщенным, с художественными элементами.
На территории построят жилые корпуса, культурно-образовательный центр, медицинский блок и спортивные комплексы, включая крытые залы и бассейны. Также там появится творческий квартал с мастерскими по театру, дизайну, хореографии, аудио, медиа и прикладному творчеству. На открытой площади разместятся летний кинотеатр, пляж и благоустроенные зоны для отдыха.
В организации смен примет участие Содружество вожатых Ямала. В 2024 году в Краснодарском крае команда успешно провела семь летних смен для 2400 детей в «Юбилейном» и «Элладе». Кроме того, во время школьных каникул минувшей весной и осенью вожатые Ямала организовали смены в лагере «Остров Мадагаскар», каждая из которых приняла по 500 детей. В общей сложности за год на сменах Содружества вожатых Ямала побывали 3500 детей из региона. Всего в 2024 году поездки были организованы для более чем девяти тысяч детей. Продолжается практика билингвальных смен с изучением английского языка, а также увеличен охват воспитанников школ-интернатов, семьи которых ведут традиционный образ жизни.