Берлин, 19 марта, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал неприемлемыми требования России в вопросе о возможном временном прекращении огня в зоне конфликта на Украине.

Michael Kappeler/Global Look Press Министр обороны ФРГ Борис Писториус

«Это неприемлемо. Прекращение огня — это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира. Мы еще не достигли этого», — заявил он в эфире телеканала ZDF.

По словам Писториуса, когда речь идет о прекращении огня, одна сторона якобы не может принимать условия. Глава минобороны ФРГ добавил, что, выступая за прекращение иностранной поддержки Украины, Россия намерена помешать Киеву «защищаться в случае нового нападения во время перемирия».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер во время беседы подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию, но при этом добавил, что надо обязательно учитывать необходимость устранения первопричин украинского конфликта и законные интересы РФ в сфере безопасности.

Путин положительно отреагировал на предложение Трампа о том, чтобы Россия и Украина в течение 30 дней не атаковали энергетические объекты друг друга. Глава государства отдал российским военным приказ остановить нанесение таких ударов.

Кроме того, глава Белого дома выдвинул инициативу о 30-дневном перемирии армии России и украинских формирований. В ответ на это российский лидер указал на ряд важных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии фронта.

Он также заявил о необходимости остановить принудительную мобилизацию на Украине и отметил серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима. При этом Путин назвал ключевым условием для этого полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.