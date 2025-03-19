Вашингтон, 19 марта, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Россия и США проведут следующие переговоры 23 марта в саудовской Джидде, где проработают детали перемирия на Украине. Об этом 18 марта сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде, а после этого мы перейдем к полному прекращению огня», — заявил он на телеканале Fox News.

Уиткофф уточнил, что американскую сторону будут представлять помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Российско-американские переговоры приносят положительные результаты, добавил спецпосланник. Он также позитивно оценил итоги телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По словам Уиткоффа, лидеры в ходе беседы отметили важность установления прочного мира на Украине. Стороны согласовали проект договоренности по прекращению огня между РФ и Украиной не только по энергообъектам, но и по остальной инфраструктуре. Вашингтон рассчитывает, что Киев поддержит эту инициативу.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 марта уточнил, что Россия и США продолжают согласовывать дату следующих переговоров, а также состав участников. Эта работа продолжится до 20 марта.

18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор и подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер поддержали идею американской стороны о перемирии, но акцентировал внимание на необходимости устранить главные причины конфликта и учесть законные интересы России в области безопасности.

Путин также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский президент сразу приказал командованию ВС РФ отменить соответствующие атаки.

При этом в ночь на 19 марта Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали энергетический объект в станице Кавказской в Краснодарском крае. Это привело к разгерметизации резервуара с нефтью и возгоранию на площади 1,7 тыс. кв. м. Минобороны РФ назвало атаку попыткой сорвать мирные инициативы США.