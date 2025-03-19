Астрахань, 19 марта, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин обсудил с губернатором Астраханской области, главой комиссии Госсовета Игорем Бабушкиным вопросы поддержки участников спецоперации и их семей.

РИА Новости/Илья Питалев

«Сегодня вопросы поддержки наших героев и их близких — главный приоритет… Для участников СВО делается много, но остаются проблемы, которые нужно решать как можно скорее. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений… Времени на раскачку нет. Работу комиссии необходимо запустить максимально оперативно», — заявил Дюмин в ходе встречи.

Отмечается, что в комиссию по вопросам поддержки ветеранов боевых действий войдут председатели из комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Кроме того, будут созданы рабочие группы по направлениям «социализация» и «жизнеустройство», к которым относятся трудоустройство и реабилитация участников спецоперации; совершенствование медицинской и психологической помощи и обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизация законодательства.

Бабушкин также обозначил необходимость более тесного взаимодействия с фондом «Защитники Отечества».

«Фонд работает с конкретными людьми, а комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами. И наша задача — создать Фонду и органам власти всех уровней благоприятные условия для решения этих проблем», — рассказал глава комиссии.

Первое установочное заседание комиссии должно состояться на следующей неделе.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и их семей. В тот же день по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» глава российского государства подписал ряд поручений, в том числе по разработке минимального регионального стандарта соцпомощи бойцам спецоперации.

Также Путин поручил рассмотреть распространение поддержки на несовершеннолетних братьев и сестер погибших бойцов СВО. Затем российский лидер заявил о необходимости установить отдельное направление поддержки предпринимательства среди участников спецоперации.