Москва, 19 марта, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Надзор за соблюдением закона всеми остается главной задачей Генпрокуратуры РФ. Об этом 19 марта заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Главная задача прокуратуры — это, как всегда было в нашей стране, наша история так сложилась, главным является соблюдение закона, надзор за соблюдением закона всеми: и гражданами, и юридическими лицами, организациями и, что особенно важно, должностными лицами», — подчеркнул он на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Президент отметил, что в соблюдении законов люди видят залог справедливости, обеспечивающий сплоченность российского общества и стабильность государства. Президент подчеркнул, что в нынешних реалиях подобное единство особенно важно. Именно оно является значением работы прокуроров.

Отдельно Путин отметил, что в проекте решения коллегии Генпрокуратуры сложно выделить какой-то наиболее важный аспект, так как они все востребованы.

Как сообщало ИА Регнум, президент в ходе заседания поблагодарил прокуроров всех уровней за большую работу, проделанную в 2024 году. Он отметил, что во многих случаях именно благодаря вмешательству сотрудников прокуратуры были восстановлены права граждан и возмещен причиненный ущерб.

12 января, поздравляя работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником, Путин назвал прокуратуру одним из значимых и содержательных звеньев государственной системы. Лучшие представители ведомства не раз показывали пример преданного служения своей стране, подчеркнул президент.