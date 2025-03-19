Москва, 19 марта, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Киеву нельзя верить в вопросе договоренностей о прекращении огня. Об этом 19 марта заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Да, верить [киевскому режиму] нельзя в этом смысле», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Медведев отметил, что главным в этом вопросе является то, чтобы США провели работу, которую им необходимо провести.

Зампред Совбеза пояснил, что задачей посреднической миссии Вашингтона является разъяснение Киеву сути договоренностей с Москвой.

«В этом посредническая миссия США, именно об этом был разговор, пусть занимаются этим», — уточнил Медведев

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп подробно обсудили ситуацию на Украине. Глава государства подтвердил принципиальную приверженность РФ мирному урегулированию, однако указал на то, что нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин украинского конфликта и законные интересы Москвы в сфере безопасности.

Президент РФ также поддержал предложение главы Белого дома о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер дал военным соответствующее распоряжение.

Минобороны РФ 19 марта сообщило об атаке дронов украинских формирований на объект энергетической инфраструктуры в России после достижения Путиным и Трампом договоренности о прекращении такого рода ударов. В оборонном ведомстве подчеркнули, что этот удар был направлен на срыв мирных инициатив президента США.

Позднее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отсутствие договороспособности у киевского режима налицо. Он уточнил, что лучшим показателем этого служат последние удары украинских БПЛА по объектам российской энергетической инфраструктуры.