Москва, 19 марта, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России проверит МЧС и его региональные подразделения из-за вскрытых просчетов в организации защиты населения и территорий после ЧП с танкерами в Черном море. Об этом 19 марта заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

Roman Naumov/Global Look Press

Он уточнил, что в работе МЧС по защите населения и территорий вскрылись просчеты.

«С учетом вскрытых просчетов в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мы запланировали проверить работу МЧС России и его территориальных органов», — заявил генпрокурор.

Он добавил, что чрезвычайная ситуация в Керченском проливе продемонстрировала масштабы и серьезность угроз, которые несут халатность и разгильдяйство на местах. Краснов подчеркнул, что сейчас важно установить все возможные риски перед санаторно-курортным сезоном, в особенности для детского оздоровительного отдыха.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», вызванное штормом. В результате аварии часть нефти попала в море. Экипажи судов были эвакуированы, однако один человек погиб.

По поручению президента России Владимира Путина создали федеральный оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий аварии. К мероприятиям привлекали более 32,5 тыс. волонтеров, представителей молодежных движений и граждан из 20 регионов страны. Российский лидер поблагодарил добровольцев за их вклад в ликвидацию последствий аварии.

В начале марта рабочие завершили вывоз деталей демонтированной кормовой части судна «Волгонефть-239» с мыса Панагия. Министерство транспорта РФ определило вариант утилизации мазута с затонувших фрагментов танкеров. Правительство страны на устранение последствий ЧП выделило 1,5 млрд рублей.