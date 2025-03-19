Москва, 19 марта, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы 19 марта арестовал комика Артемия Останина на один месяц и 27 суток по обвинению в разжигании ненависти к участникам специальной военной операции.

Суды общей юрисдикции города Москвы Артемий Останин

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Останину меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила судья во время заседания.

При этом прокуратура выступила против заключения комика под стражу. По словам представителя ведомства, избранная мера избыточная и неоправданно жесткая.

«Считаю избрание Останину меры пресечения в виде заключения под стражу избыточной, неоправданно жесткой», — заявил сотрудник прокуратуры.

При этом сам Останин также просил заключить его под домашний арест.

Как передавало ИА Регнум, ранее в соцсетях появилось выступление Останина, в котором он высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции. Следственный комитет России 18 марта возбудил против комика уголовное дело о возбуждении ненависти.

Позднее в этот же день Останина задержали при попытке покинуть территорию России и доставили в Москву. Белорусские силовики при задержании вручили ему мясорубку. Это была еще одна отсылка к издевательской шутке комика про бойцов СВО. Комика передали коллегам из России.

Задержанный сотрудниками правоохранительных органов стендап-комик в ходе допроса извинился за оскорбительные слова в адрес участника спецоперации. Останин также заявил, что у него якобы не было цели оскорбить кого-то или задеть чьи-то чувства.

Следственный комитет России походатайствовал об избрании меры пресечения для комика в виде лишения свободы.