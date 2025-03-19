Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, 19 марта, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Специалисты «РН-Пурнефтегаз», одного из основных центров нефтегазодобычи «Роснефти» на Ямале, внедрили бесконтактный магнитометрический метод диагностики промысловых трубопроводов. Новая технология позволяет с расстояния до 10 метров регистрировать изменения магнитного поля, которые помогают выявлять различные дефекты трубопровода.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Пурнефтегаз» внедрил эффективный метод диагностики трубопроводов

С помощью нового метода обследуется до 20 км трубопроводов в день без их остановки и изменения режима работы. Магнитометрический комплекс визуализирует данные и делает привязку GPS-координат. После обработки данных аппаратный комплекс самостоятельно составляет заключение о техническом состоянии трубопровода с электронной картой обнаруженных аномалий. До внедрения нового метода для диагностики трубопроводов нефтяникам приходилось вскрывать трубы и исследовать их изнутри, что требовало значительно больше времени.

Бесконтактный магнитометрический метод успешно апробирован на Комсомольском месторождении. Он будет предложен в этом году для тиражирования на производственных объектах «Роснефти».