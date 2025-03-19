Москва, 19 марта, 2025, 14:28 — ИА Регнум. В России должны бороться с экстремизмом решительно. Об этом 19 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Yury Kochetkov/AP/TASS Президент России Владимир Путин

«Принципиально и решительно нужно бороться с экстремизмом, с попытками дестабилизации общественно-политической обстановки в нашей стране, с публичными призывами к терроризму радикальных группировок», — отметил глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Он также отметил, что в стране по-прежнему остается высоким уровень преступлений среди несовершеннолетних.

«Актуальной задачей прокуратуры остается борьба с криминалом. Здесь, как мы условились на прошлогодней коллегии, надо активнее внедрять систему дополнительных мер по профилактике преступности, в том числе и в молодежной среде», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля российский лидер также назвал экстремизм одной из линий атак на Россию. Экстремистские течения хотят расколоть российское общество по национальному и религиозному признаку и нужно решительно и наступательно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки поставить между собой представителей разных национальностей и религий, добавил он.

В декабре 2024 года Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму из 72 пунктов. Отмечалось, что наиболее серьезной угрозой считается распространение идей неонацизма и создание радикальных националистический формирований для преступных и диверсионно-террористических актов в отношении гражданских объектов РФ и самих россиян.

В тот же день российский лидер подписал закон, по которому перечень оснований для включения в реестр лиц, причастных к экстремизму или терроризму, увеличился. Так, в него могут включить граждан, подозреваемых или признанных виновными в преступлениях по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.