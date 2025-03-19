Москва, 19 марта, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Крушение танкеров с нефтепродуктами в акватории Черного моря показало тяжелые последствия халатности. Об этом 19 марта заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей и природы, экономики приводит пренебрежение правилами безопасности, халатность», — сказал он на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов отметил, что органы проведут проверку работы МЧС и его территориальных органов после разлива мазута в Керченском проливе. По его словам, важно будет учесть все возможные риски в связи с предстоящим курортным сезоном, особенно касающиеся детского отдыха.

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