Москва, 19 марта, 2025, 14:22 — ИА Регнум. В России необходимо повысить защищенность промышленных и транспортных объектов. Об этом 19 марта заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Количество преступлений террористической направленности существенно возросло. Важно повысить защищенность объектов промышленности и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей», — заявил Путин.

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