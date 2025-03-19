Москва, 19 марта, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Все военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) и иностранные наемники, вторгшиеся на территорию Курской области, являются террористами, их преступления нужно расследовать. Об этом 19 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Совершенные ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы», — подчеркнул глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Путин поручил органам прокуратуры вместе с другими ведомствам провести в регионе расследование этих преступлений в полном объеме. Все, кто совершал преступления, а также отдавал соответствующие приказы, должны быть выявлены и наказаны, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Путин на совещании в одном из командных пунктов управления группировкой войск ВС РФ в Курской области подчеркнул, что украинские военные, вторгшиеся в регион, по закону считаются террористами, и к тем, кто попал в плен, нужно относиться соответствующим образом. Он отметил, что боевики ВСУ не только противостоят российским военнослужащим, но также совершают преступления против мирного населения.

Российские суды неоднократно устанавливали факты преступлений украинских военных в Курской области. 18 марта боевика ВСУ приговорили к 16 годам лишения свободы. Он вместе с сослуживцами минировал дороги, запугивал мирных граждан, а также препятствовал их эвакуации.

14 марта суд приговорил четверых украинских военных к лишению свободы на сроки до 16 лет. Они участвовали в блокировании Суджи Курской области, обстреливали российских военнослужащих и мирных граждан.