Путин назвал террористами всех военных ВСУ и наемников в Курской области
Москва, 19 марта, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Все военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) и иностранные наемники, вторгшиеся на территорию Курской области, являются террористами, их преступления нужно расследовать. Об этом 19 марта заявил президент РФ Владимир Путин.
«Совершенные ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы», — подчеркнул глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
Путин поручил органам прокуратуры вместе с другими ведомствам провести в регионе расследование этих преступлений в полном объеме. Все, кто совершал преступления, а также отдавал соответствующие приказы, должны быть выявлены и наказаны, подчеркнул он.
Как передавало ИА Регнум, 12 марта Путин на совещании в одном из командных пунктов управления группировкой войск ВС РФ в Курской области подчеркнул, что украинские военные, вторгшиеся в регион, по закону считаются террористами, и к тем, кто попал в плен, нужно относиться соответствующим образом. Он отметил, что боевики ВСУ не только противостоят российским военнослужащим, но также совершают преступления против мирного населения.
Российские суды неоднократно устанавливали факты преступлений украинских военных в Курской области. 18 марта боевика ВСУ приговорили к 16 годам лишения свободы. Он вместе с сослуживцами минировал дороги, запугивал мирных граждан, а также препятствовал их эвакуации.
14 марта суд приговорил четверых украинских военных к лишению свободы на сроки до 16 лет. Они участвовали в блокировании Суджи Курской области, обстреливали российских военнослужащих и мирных граждан.