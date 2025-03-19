Москва, 19 марта, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ должна строго следить за тем, чтобы пострадавших от атак киевского режима оперативно обеспечивали временным и постоянным жильем. Об этом 19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры заявил президент России Владимир Путин.

Konopatov Yuri/Global Look Press

«Я прошу прокуроров строго следить за тем, чтобы положенные средства люди получали вовремя и в полном объеме, чтобы максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье (жертвам киевских атак. — Прим. ред.)», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что решение о поддержке граждан, потерявших имущество, было принято и на федеральном, и на региональном уровнях.

Путин подчеркнул, что особое внимание должно уделяться защите прав детей, подростков и пожилых людей, которым пришлось пройти через тяжелые испытания.

14 февраля Путин поручил обеспечить жильем жителей Мариуполя, дома которых пострадали от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не подлежат восстановлению. В феврале 2024 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Мариуполе восстановлены почти все многоквартирные жилые дома. Он отметил, что полумиллионный город, который был достаточно сильно поврежден в ходе боевых действий, фактически вернули к жизни.

18 февраля Путин поручил дополнительно выплачивать каждый месяц по 65 тыс. рублей потерявшим жилье жителям Курской области. Выплаты будут осуществляться до полного освобождения территорий от украинских вооруженных формирований. Их получат 112 620 жителей региона.

В августе 13,5 тыс. жителей приграничных регионов Курской области получили материальную помощь на общую сумму свыше 200 млн рублей. В сентябре правительство выделило еще 10 тыс. рублей каждому жителю региона, которому пришлось покинуть жилье из-за боевых действий.