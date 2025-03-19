Москва, 19 марта, 2025, 14:21 — ИА Регнум. В настоящее время Вооруженные силы России завершают разгром украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 19 марта сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — рассказал он.

Глава государства также вновь заявил о том, что все находившиеся в курском приграничье украинские бойцы и иностранные наемники, совершившие ряд преступлений против мирных жителей, должны квалифицироваться и квалифицируются законодательством РФ как террористы.

Как сообщало ИА Регнум, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов 17 марта рассказал, что сейчас украинские войска пытаются удержать хотя бы три населенных пункта в курском приграничье. По его словам, ВС РФ продолжают наступательные действия и уже частично зашли в Сумскую область.

Ранее, 12 марта, глава государства посетил один из пунктов управления курской группировкой российских войск. В ходе нее Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника в курском приграничье, полностью освободить регион и подумать о создании зоны безопасности на территории Сумской области.

Позднее, 13 марта, российские военные освободили Суджу, а затем — населенные пункты Меловой и Подол. 15 марта также были освобождены Рубанщина и Заолешенка, которые расположены в непосредственной близости от Суджи.