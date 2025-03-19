Москва, 19 марта, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Прокуроры всех уровней в России проделали в 2024 году большую работу. Об этом 19 марта заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Глава государства обратил внимание на то, что во многих случаях именно благодаря вмешательству сотрудников прокуратуры были восстановлены права граждан и возмещен причиненный ущерб.

«Многое было сделано и по важнейшим направлениям защиты интересов государства и общества. Хочу поблагодарить российских прокуроров за профессионализм и ответственность, за такой подход к своим обязанностям», — отметил Путин.

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