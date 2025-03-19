Конаково, Тверская область, 19 марта, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Момент взрыва «Газели» с газовыми баллонами, произошедшего 19 марта в селе Конаково Тверской области, попал на запись видеорегистратора.

кадр из видео

На кадрах видно, как мощная взрывная волна разрывает грузовое авто. Кроме того, в результате взрыва значительные повреждения получили стоявшие рядом машины.

Взрывом также выбило оконные стекла нескольких зданий, находящихся поблизости.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта в Конаково взорвались газовые баллоны, которые перевозила «Газель», водитель погиб. Сотрудники экстренных служб выясняют обстоятельства трагедии.

22 января в Набережных Челнах также взорвался автомобиль. Уточнялось, что это произошло неожиданно во время движения, затем задняя часть машины загорелась. По предварительным данным, в багажнике взорвался газовый баллон. За рулем находился 60-летний россиянин, он был доставлен в больницу с травмами.