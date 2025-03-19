Москва, 19 марта, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин попросил прокуроров проанализировать наиболее острые проблемы, волнующие граждан.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Прошу детально проанализировать наиболее острые системные проблемы, которые волнуют и беспокоят граждан, дать свои предложения по их комплексному решению», — произнес глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры 19 марта.

По его словам, для всех уровней власти важна эффективная и своевременная реакция на запросы граждан.

Как сообщало ИА Регнум, президент в ходе заседания поблагодарил прокуроров всех уровней за большую работу, проделанную в 2024 году. Он отметил, что во многих случаях именно благодаря вмешательству сотрудников прокуратуры были восстановлены права граждан и возмещен причиненный ущерб.

Путин отдельно призвал решительно бороться с экстремизмом, с попытками дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, с публичными призывами к терроризму радикальных группировок. Глава государства также отметил сохраняющийся высоким уровень преступлений среди несовершеннолетних.