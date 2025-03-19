Путин попросил прокуроров изучить волнующие россиян острые проблемы
Москва, 19 марта, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин попросил прокуроров проанализировать наиболее острые проблемы, волнующие граждан.
«Прошу детально проанализировать наиболее острые системные проблемы, которые волнуют и беспокоят граждан, дать свои предложения по их комплексному решению», — произнес глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры 19 марта.
По его словам, для всех уровней власти важна эффективная и своевременная реакция на запросы граждан.
Как сообщало ИА Регнум, президент в ходе заседания поблагодарил прокуроров всех уровней за большую работу, проделанную в 2024 году. Он отметил, что во многих случаях именно благодаря вмешательству сотрудников прокуратуры были восстановлены права граждан и возмещен причиненный ущерб.
Путин отдельно призвал решительно бороться с экстремизмом, с попытками дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, с публичными призывами к терроризму радикальных группировок. Глава государства также отметил сохраняющийся высоким уровень преступлений среди несовершеннолетних.