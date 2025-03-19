Москва, 19 марта, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Москва детально довела до Вашингтона свою позицию по прекращению огня с киевским режимом. Об этом 19 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Имели возможность детально довести до сведения американской стороны те нюансы в контексте возможного прекращения огня, о которых упоминал президент [РФ Владимир] Путин», — сообщил он журналистам.

Он также отметил, что эти темы достаточно чувствительны и должны быть проработаны на двустороннем уровне, вместо того, чтобы становиться объектом публичных обсуждений.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта между американским и российским лидерами состоялся телефонный разговор, обсуждался ряд вопросов, в частности перемирие на Украине. Путин подтвердил приверженность мирному урегулированию, но для этого, в первую очередь нужно устранить первопричины украинского конфликта и соблюсти интересы России.

Глава российского государства также поддержал идею Трампа о взаимном прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры в течение 30 дней, соответствующее распоряжение получили российские Вооруженные силы. Президент РФ уточнил, что нельзя допустить эскалацию конфликта и прекратить поставки любой иностранной военной помощи Киеву, а также прекратить проведение принудительной мобилизации украинских мужчин.

По итогам этих переговоров президент США заявил, что его разговор с Путиным был очень хорошим и продуктивным. Процесс подготовки к перемирию «уже в полной мере запущен», подчеркнул он.