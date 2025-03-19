Москва, 19 марта, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Повестка дня на следующих переговорах представителей России и США в Саудовской Аравии будет достаточно насыщенной. Об этом 19 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговор не поднимали тему международного признания Крыма и Севастополя, а также Донецкой и Луганской народных республик, и Запорожской и Херсонской областей.

«Переговоры в Саудовской Аравии, скажем так, следующие российско-американские переговоры, будут иметь достаточно насыщенную повестку дня», — заявил он на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 марта Песков заявил, что дополнительные согласования следующих контактов между Россией и США состоятся в течение ближайших двух дней. Представитель Кремля уточнил, что работа в этом направлении еще продолжается.

Вечером 18 марта Путин с Трампом подробно обсудили ситуацию на Украине. Глава государства подтвердил принципиальную приверженность российской стороны мирному урегулированию. Уточнялось, что Москва и Вашингтон создадут экспертные группы по украинскому вопросу.

В Эр-Рияде 18 февраля прошли первые за несколько лет переговоры представителей России и США, которые были посвящены восстановлению отношений двух стран. Кроме того, на них обсуждалась тема Украины.