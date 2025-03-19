Уфа, 19 марта, 2025, 14:08 — ИА Регнум. Научно-техническая конференция «Инновационные технологии в добыче углеводородов» пройдёт в Уфе с 20 по 23 мая. Ожидается, что участие в ней примут более 700 ведущих представителей нефтяной отрасли из разных городов России.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Учёные и нефтяники обсудят новейшие технологии добычи углеводородов

Мероприятие организуют научный институт «Роснефти» в Уфе и Академия наук Башкортостана. Учёные и нефтяники обсудят вопросы добычи нефти и газа с учётом новых технологий — от поиска и разведки до проектирования разработки месторождений. Секции будут посвящены цифровым технологиям разработки месторождений, практическим аспектам нефтепромысловой химии, искусственному интеллекту в нефтегазовой отрасли, подготовке и повышению квалификации кадров, современным ИТ-решениям в области капитального строительства, технологиям математического моделирования.

В рамках мероприятия также пройдет конкурс среди сотрудников научных институтов и добывающих предприятий «Роснефти» на лучшие информационные модели объектов капитального строительства.