Москва, 19 марта, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе разговора по телефону не поднимали тему возможного запуска газопровода «Северный поток». Об этом 19 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Нет, эта тема не затрагивалась, хотя президенты отмечали без преувеличения огромный потенциал для реализации целого ряда крупных проектов двустороннего сотрудничества в области экономики», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Путин и Трамп созвонились 18 марта, их беседа длилась около двух часов. Они в том числе подробно обсудили вопросы по урегулированию конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Путин и Трамп в ходе разговора согласились, что у сотрудничества РФ и США есть большой потенциал. По ее словам, это включает в себя в том числе «огромные экономические сделки» после завершения украинского конфликта.

Немецкое издание Correctiv 13 марта сообщило, что США ведут переговоры с РФ и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры. Якобы Вашингтон планирует возобновить поставки российских энергоносителей в Европу.

Обе нитки «Северного потока» и одна «Северного потока — 2» были подорваны в сентябре 2022 года. Теракт произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.