Москва, 19 марта, 2025, 13:56 — ИА Регнум. В телефонном разговоре между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом не обсуждалось возобновление прямого авиасообщения. Об этом 19 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Представитель Кремля ответил на вопрос ИА Регнум об обсуждении на высшем, а также более низком уровнях восстановления прямых рейсов между Россией и США.

«Нет, вчера эта тема не затрагивалась», — сообщил он в ходе брифинга.

Как передавало ИА Регнум, телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 18 марта и длился около двух часов. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе урегулирование конфликта на Украине. По итогам этих переговоров американский лидер допустил, что США могут наладить экономическое взаимодействие с Россией после перемирия на Украине.

28 февраля в ходе переговоров российской и американской делегаций в Стамбуле Москва предложила рассмотреть восстановление прямого авиасообщения между странами. На этом фоне подскочили акции «Аэрофлота» — до 73,75 рубля (4,28%).