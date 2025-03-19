Лондон, 19 марта, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Британский спецназ находится в состоянии готовности для возможной отправки на Украину в качестве миротворцев. Об этом заявила британская газета The i Paper.

Global Look Press/Staff Sgt. Abbey Rieves/Keystone Press Agency

«По словам двух военных источников, знакомых с директивой, военные специалисты по планированию… приказали подразделениям спецназа готовиться к мобилизации. Командный центр военного планирования Великобритании, Постоянный объединенный штаб, на прошлой неделе получил директивы о начале процесса развертывания личного состава и ресурсов», — говорится в материале, опубликованном 18 марта.

Кроме того, профессор международной истории и безопасности в Ланкастерском университете Марко Вайс выразил мнение, что прекращения огня между Москвой и Киевом будет непредсказуемым и это выгодно британским силам специального назначения, которых могут быстро отправить на территорию Украины.

По данным издания, такой спецназ включает в себя пять элитных подразделений и регулярно направляется в районы, где Лондон официально не участвует в конфликте. Там он проводит различные миссии, в том числе разведывательные. Кроме того, автор статьи подчеркнул, что действуют эти подразделения без одобрения Палаты общин, а минобороны обычно отказывается комментировать их деятельность.

Как ранее передавало ИА Регнум, в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Лондон и Париж разработали свой план по разрешению украинского конфликта. Для страны намерены направить в зону спецоперации миротворцев из европейских стран.

15 марта премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против отправки итальянских войск на Украину. Она также назвала идею Франции и Великобритании отправить европейские войска в качестве миротворцев рискованной и сложной для исполнения.

Об этой инициативе высказалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Париж и Лондон стремятся обеспечить Украине передышку для наращивания военного потенциала и западной помощи. Захарова подчеркнула, что Москва настаивает на твердых договоренностях и окончательном урегулировании конфликта с Киевом.

Кроме того, 18 марта состоялся телефонный разговор президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, где подробно обсуждалась тема разрешения украинского кризиса. Глава российского государства указал на приверженность Москвы мирному урегулированию, но для начала нужно устранить первопричины конфликта и учесть интересы РФ. Трамп также оценил разговор с российским коллегой как очень хороший и продуктивный.