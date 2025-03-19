Москва, 19 марта, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Отсутствие договороспособности у киевского режима налицо, доказательством чего служат удары украинских формирований по объектам энергоинфраструктуры РФ после договоренности об их прекращении. Об этом 19 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Jim LoScalzo — Pool/Global Look Press

«Об этом [договороспособности Киева]речь не шла, но отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо», — сказал он на брифинге в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля отметил, что это не может не являться предметом для озабоченности, и добавил, что последние удары украинской армии по объектам энергетической инфраструктуры РФ — это лучший показатель отсутствия договороспособности у Киева.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп в телефонном разговоре подробно обсудили ситуацию на Украине. Во время беседы российский лидер подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию. В то же время он подчеркнул, что нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы РФ в сфере безопасности.

Глава государства также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на срок в 30 дней. Путин сразу дал российским военным соответствующее распоряжение.

Минобороны РФ 19 марта сообщило об атаке украинских дронов на объект российской энергетической инфраструктуры после достижения Путиным и Трампом договоренности о прекращении таких ударов. Отмечалось, что она была направлена на срыв мирных инициатив президента США.