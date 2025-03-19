Москва, 19 марта, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался в районе двух часов. Об этом 19 марта заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Evan Vucci/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Там работали переводчики, поэтому около двух часов», — сообщил Песков.

По его оценке, лидеры двух стран хорошо понимают друг друга и доверяют друг другу. Путин и Трамп намерены поэтапно идти по нормализации отношений Москвы и Вашингтона, считает Песков.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, в ходе которого лидеры двух стран обсудили тему урегулирования ситуации на Украине. Президент России подчеркнул, что урегулирование должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. При этом обязательно должны быть учтены законные интересы РФ в области безопасности. Также необходимо, чтобы были устранены первопричины кризиса на Украине.

Трамп предложил, чтобы России и Украина в течение 30 дней не атаковали энергетические объекты друг друга. Путин положительно отреагировал на это предложение и отдал приказ остановить нанесение ударов.

Американский президент также выдвинул инициативу о 30-дневном перемирии Вооруженных сил России и украинской армии. В ответ Путин обозначил ряд важных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что необходимо остановить принудительную мобилизацию на Украине. Президент России указал на серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима. Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта Путин назвал полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин и Трамп затронули ряд других вопросов международной повестки, в том числе тему Ближнего Востока и ситуацию в регионе Красного моря.

Трамп 18 марта назвал состоявшийся разговор с Путиным очень хорошим и продуктивным. Ряд российских экспертов, в том числе глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, положительно оценили переговоры.