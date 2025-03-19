Москва, 19 марта, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Дополнительные согласования следующих контактов между Россией и Соединенными Штатами Америки пройдут в ближайшие два дня. Об этом 19 марта журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Как раз в эти часы — и сегодня, и завтра — будут дополнительные согласования точных дат следующих контактов и составов. Потом, уже после согласования, мы сможем вам дать информацию. Пока еще работа продолжается», — рассказал представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию. Уточнялось, что Москва и Вашингтон создадут экспертные группы по украинскому вопросу.

После этого спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что следующие переговоры США и России по перемирию на Украине пройдут в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидде. Он уточнил, что состав делегации США возглавят помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.Спецпосланник добавил, что США рассчитывают на поддержку достигнутых Москвой и Вашингтоном договоренностей со стороны Украины.

Путин во время разговора поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер также подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму и прекращение принудительной мобилизации на Украине.

По словам Трампа, процесс урегулирования конфликта на Украине идет в полную силу. Он отметил, что многие элементы «договора о мире» обсуждались во время телефонного разговора.