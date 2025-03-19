Москва, 19 марта, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали привлечение к переговорам по Украине Евросоюза или отдельных европейских стран. Об этом 19 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

IMAGO/S. Ziese/Global Look Press

«Нет, эта тема не затрагивалась», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 марта агентство Bloomberg написало, что официальные лица США сообщили своим коллегам из Европы, что ЕС должен принимать участие в любом соглашении по урегулированию украинского конфликта. По их словам, это нужно из-за того, что в рамках сделки Москва хочет отмены ранее введенных Брюсселем санкций.

Вечером 18 марта Путин и Трамп в телефонном разговоре подробно обсудили ситуацию на Украине. В ходе беседы глава государства подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию, однако подчеркнул, что при этом надо обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности.

Кроме того, российский лидер указал на то, что для недопущения эскалации конфликта на Украине, а также для возможности разрешить его дипломатическим путем ключевым условием является полное прекращение иностранной военной помощи Киеву.

По итогам беседы Трамп назвал ее очень хорошей и продуктивной. По словам главы Белого дома, процесс урегулирования украинского конфликта «уже в полной мере запущен».