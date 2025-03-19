Москва, 19 марта, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Вопрос прекращения военных поставок киевскому режиму будет стоять высоко в повестке дня любых российско-американских контактов. Об этом 19 марта на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Тема продолжения военных поставок Киеву очень важная, она действительно затрагивалась вчера, и вместе со всеми другими упомянутыми вами аспектами она, конечно же, будет стоять высоко в повестке дня», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что данный вопрос в рамках мирного урегулирования конфликта является весьма чувствительным. По его словам, вряд ли стоит вести публичные обсуждения на этот счет.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что для недопущения эскалации конфликта на Украине, а также для возможности разрешить его дипломатическим путем необходимо полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму. Президент назвал это ключевым условием.

В начале марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву, а также обмен разведданными. Это произошло после стычки между Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Украинский политик начал себя вести агрессивно, в результате чего его выставили из Белого дома.

Однако 17 марта командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич сообщил, что военная помощь и обмен разведданными с властями Киева возобновились в полном объеме.