Москва, 19 марта, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проявили политическую волю, придя к договоренности о взаимном прекращении ударов Россией и Украиной по энергообъектам. Об этом 19 марта заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он напомнил, что Путин после окончания разговора дал соответствующую команду министерству обороны. Со стороны киевского режима были попытки нанесения по критическим объектам на территории России.

«Мы внимательно дальше наблюдаем за тем, прислушается ли киевский режим к твердому намерению президентов России и Соединенных Штатов делать все возможное для выхода в русло мирового урегулирования», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. Президент России заявил о готовности Москвы к тщательной проработке путей урегулирования украинского конфликта совместно с Вашингтоном. Урегулирование должно носить долгосрочный характер и учитывать необходимость устранения первопричин кризиса, а также законные интересы России в области безопасности.

Трамп предложил, чтобы Россия и Украина взаимно отказались от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин положительно отреагировал на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.

Киевский режим попытался сорвать мирные инициативы Москвы и Вашингтона. В ночь на 19 марта российские силы ПВО обезвредили 57 украинских дронов. На Кубани в результате падения обломков украинского БПЛА произошло возгорание в районе нефтебазы.

Минобороны России 19 марта заявило, что после приказа Путина средства ПВО Вооруженных сил РФ сбили семь российских дронов, следовавших в сторону украинских энергообъектов.